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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. "وعظ بورسعيد" تطلق قافلة دعوية لمدينة بورفؤاد

جانب من القافلة الدعوية
جانب من القافلة الدعوية
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أطلقت منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، برئاسة الشيخ محمد عفيفي، مدير المنطقة ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، اليوم السبت، قافلة دعوية توعوية إلى مدينة بورفؤاد لنشر الوعي الديني والرد على فتاوي المواطنين. 

 

واستقل الوعاظ والواعظات إحدى المعديات وتحدثوا مع عدد من المواطنين والرد على كافة تساؤلاتهم الدينية ونصحهم وتوعيتهم لمبادئ وأصول دينهم الحنيف بفكر وسطى أزهري، كما زارت القافلة الدعوية مستشفى الحياة بورفؤاد وتحدثوا مع المرضى وذويهم وقدموا لهم النصح والتوعية الدينية، وتحدثوا معهم عن جزاء الصبر على المرض والابتلاء والمِحن، وتثبيتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

كما ألقى الشيخ محمد عفيفي محاضرة للعاملين بالمستشفى، بعنوان "من أين يحصل المسلم على السعادة؟"، ثم فتح باب التساؤلات، ورد على جميعها، ووعدهم باستمرار الزيارات الميدانية للمستشفى، وعمل سلسلة من المحاضرات الدينية، ثم انتقلت القافلة الدعوية لمنطقة وعظ بورسعيد، إلى المزار السياحي "جبال ملح"، الشهيرة بجبال الجليد المصرية، بمدينة بورفؤاد، والتقى الوعاظ والواعظات بفوج سياحي يمني الجنسية، تحدثوا إليهم مرحبين بهم في بلدهم الثاني مصر ومحافظة بورسعيد، وردوا على كافة استفساراتهم.

شارك في القافلة من الوعاظ: الشيخ عبد الرحمن الصياد، المنسق الإعلامي للمنطقة، والشيخ احمد عبد الله، الشيخ محمود عبد المعطي، ومن الواعظات: ضحي محمد وافنان.

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