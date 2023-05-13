128 مليار جنيه دعما للسلع التموينية في الموازنة الجديدة

يناقش مجلس النواب، بلجانه النوعية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بعد إلقاء وزير المالية البيان المالي، الثلاثاء الماضي.

حيث تسعى الحكومة في الموازنة الجديدة، للحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة قدرها 127,7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.

وزيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي وتخصيص مبلغ 202 مليار جنيه لنظام المعاشات، وأيضا الدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) حيث تم تخصيص 31 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد، واستمرار دعم الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والذي بلغ 10,2 مليار جنيه.