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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تحطم مقاتلة سو-34 ومروحية بالقرب من الحدود الأوكرانية

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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قال مصدر في خدمات الطوارئ الروسية لوكالة أنباء تاس الروسية إن مقاتلة قاذفة من طراز Su-34 تحطمت في منطقة بريانسك اليوم السبت.
وأضاف المصدر "تحطمت طائرة من طراز Su-34 على مسافة قريبة من الحدود الأوكرانية ومصير من كانوا على متنها قيد التحقق".
وأوضح إن مروحية آخرى اشتعلت فيها النيران وتحطمت في منطقة بريانسك بسبب اشتعال المحرك لافتا أنه يتم التحقق من هوية المروحية الآن. 
وتم العثور على حطام المروحية التي تحطمت في مدينة كلينتسي في منطقة بريانسك مضيفا أنه تم العثور على حطام المروحية حتى الآن ونتيجة للتحطم اندلع حريق وتم إخماده بسرعة. وتوفي من كانوا على متنها."
وبحسب المصدر، لقي شخصان حتفهما نتيجة تحطم مروحية من طراز Mi-8 في مدينة كلينتسي.

مقاتلة قاذفة بريانسك كلينتسي