50,8 مليار جنيه فائضا من هيئة قناة السويس في الموازنة الجديدة

تسعى وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 لتحقيق بعد المستهدفات، كما عرضت في بيانها المالي بعض النتائج المتميزة التي حققتها بعض الهيئات.

فحققت قناة السويس نتائج مالية متميزة مؤخرًا في ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة وزياة سعر الصرف حيث حققت نحو 50,8 مليار جنيه فائض من هيئة قناة السويس.

كما وصلت الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة 65,8 مليار جنيه، و 30,7 مليار جنيه إيرادات الخدمات، فضلًا عن 2,5 مليار جنيه إيرادات غرامات العقوبات، و2,2 مليار جنيه إيرادات المناجم والمحاجر.

