غدا.. انطلاق انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين

تخوض الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين والتي تنطلق غداً الأحد حيث انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وتجديد مجلس الإدارة بالكامل.

وتعد رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال عبير عصام أبرز الدماء الجديدة التي تخوض انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد لأول مرة من ممثلي جمعيات المستثمرين علي مستوي الجمهورية بجانب هشام جزر وهالة ابو السعد وسامي سليمان وماجد الحيدري.

وقالت عبير عصام، أنها تتبني فكرة تشكيل لجنه لسيدات الأعمال تنطلق من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والعمل على وجود مقر ونادى للأعضاء علي مستوي الجمهورية.

واضافت، بجانب المشاركة في اعداد استراتيجية موحدة للاستثمار في مصر والتي تعد من اهم القضايا التي تأتي علي راس أجندة الأعمال المقرر استكمالها بالمجلس الجديد سوف اقترح دخول الاتحاد في مجموعة من المشروعات التنموية لتكون موارد اقتصادي دائم ومستمر حتي لا يعتمد الاتحاد علي اشخاص.

واكدت عبير عصام، على أهمية دخول الاتحاد في شراكات عربية من خلال مستثمريه الاعضاء مع وضع أولوية للمشاركة في ملف إعادة الإعمار وتنمية الدول العربية المجاورة والشقيقة.

وشغلت سيدة الأعمال الدكتور عبير عصام بنت أسوان مناصب قيادية عديدة منها عضو اللجنة العليا للاستثمار بمحافظة أسوان، والأمين العام لجمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الامناء لمدينة 6 أكتوبر، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومعهد ليلة القدر بالإضافة إلى عضويتها في مجالس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الصناعة الصغيرة بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية ورئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة عمار العقارية.

هذا وتشير التوقعات في الانتخابات المقررة غدا الأحد للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين استمرار الدكتور محرم هلال الرئيس الحالي لدورة جديدة رئيسا للاتحاد وبقاء مجلس الإدارة الحالي مع دخول عدد محدود المنافسة بديلاً عن الاعضاء الذين يتغيبون عن المشاركة وفي مقدمتهم محمد فريد خميس رجل الأعمال الراحل ورئيس الاتحاد السابق وحسن راتب.

ومن أهم أعضاء الاتحاد الحالي هم الدكتور محرم هلال و الدكتور محمد خميس شعبان وعلاء السقطي والدكتور محمد سعد واسامة حفيلة ودكتور صبحي نصر ومحمود الشندويلي وعلي حمزة ومحمد المرشدي وسمير عارف ومعتصم راشد ودكتور محمد حلمي هلال وبهاء العادلى.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد يضم 15 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلى جمعيات المستثمرين علي مستوي الجمهورية المشتركة فى الاتحاد ويراعى أن يمثل 12 عضوًا من الجمعيات و3 أعضاء من المؤسسات الأهلية على الأكثر يكون من بينهم ممثل للقاهرة الكبرى، ممثلان للوجه القبلى، ممثل للوجه البحرى، وكذلك الإسكندرية ومطروح ويقوم مجلس الإدارة المنتخب فى أول جلسة له باختيار الرئيس والنواب والأمين العام وأمين الصندوق.