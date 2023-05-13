عمران خان يصل إلى مقر إقامته بعد الإفراج عنه بكفالة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو لوصول رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم السبت، إلى مقر إقامته في لاهور، بعد الإفراج عنه بكفالة إثر قرارات قضائية متضاربة وأعمال شغب في البلاد على مدى أيام.

ووصل خان إلى مقر إقامته في شرق باكستان في ساعة مبكرة من السبت.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها حزبه حركة الإنصاف الباكستانية أكثر من مئة من أنصار خان يلقون ورودا على سيارته احتفاء بالإفراج عنه.

وقالت زنيرة شاه ربة العائلة البالغة 40 عاما بعد الإفراج عن خان بكفالة الجمعة: "خان يهدد عقودا من الفساد لذا لن يقفوا مكتوفي الأيدي حياله، تنتظرنا معركة طويلة لكننا سجلنا انتصارا اليوم".

وكان رئيس الحكومة السابق بين 2018 و2022، الذي يضغط منذ أشهر عدة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، ويأمل من خلالها العودة إلى السلطة، هوجم من جانب عشرات من عناصر القوات المسلحة، وأوقف خلال مثوله أمام محكمة إسلام أباد في إطار قضية فساد.