تجديد حبس سايس دهس طالبة في مصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس سايس لاتهامه بدهس طالبة بسيارة وإصابتها في مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالبة - مقيمة مصابة باضطراب بدرجة الوعى وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابها بالطريق محل البلاغ) اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وبمناقشته قرر بأن السيارة كانت حيازة "سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله"، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل.

بتكثيف التحريات تم تحديد مرتكب الواقعة، حيث نجحت قوات الأمن في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالاستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ اختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالمصابة مُحدثًا ما بها من إصابات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.