ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع والجرام يسجل 300 جنيه

ذهب
ذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه خلال شهر مايو الحالي، وذلك بفعل تراجع الإقبال على الذهب في مصر، ومع قرارات الحكومة بالسماح للمواطنين المصريين العائدين من الخارج بالدخول بكميات ذهب دون رسوم جمارك.
وهبط سعر الذهب عيار 21 في مصر إلى 2385 جنيها، اليوم السبت 13 مايو 2023، مقارنة مع 2700 جنيه في 28 أبريل الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2066 جنيهًا، مقارنة مع سعر 2314 أواخر الشهر الماضي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 2754 جنيها، مقارنة مع 3086 أواخر الشهر الماضي.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 19280 جنيها، اليوم السبت، مقارنة مع 21600 جنيه الشهر الماضي، وسجل سعر الذهب عالميا 2015 دولارًا للأونصة.

الذهب عالميا الذهب عيار الذهب عيار 18 تراجع أسعار الذهب