أسعار الذهب تتراجع والجرام يسجل 300 جنيه

السبت 13/مايو/2023 - 03:11 م

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه خلال شهر مايو الحالي، وذلك بفعل تراجع الإقبال على الذهب في مصر، ومع قرارات الحكومة بالسماح للمواطنين المصريين العائدين من الخارج بالدخول بكميات ذهب دون رسوم جمارك.

وهبط سعر الذهب عيار 21 في مصر إلى 2385 جنيها، اليوم السبت 13 مايو 2023، مقارنة مع 2700 جنيه في 28 أبريل الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2066 جنيهًا، مقارنة مع سعر 2314 أواخر الشهر الماضي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت نحو 2754 جنيها، مقارنة مع 3086 أواخر الشهر الماضي.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر 19280 جنيها، اليوم السبت، مقارنة مع 21600 جنيه الشهر الماضي، وسجل سعر الذهب عالميا 2015 دولارًا للأونصة.