تأجيل محاكمة 13 متهما في "فض اعتصام رابعة" لجلسة 10 يونيو

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، إعادة إجراءات محاكمة 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 10 يونيو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج، تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وكانت تضم 739 متهمًا، بينهم (محبوس)، وآخرون هاربون أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.