الثلاثاء.. مناقشة المتوالية الروائية "من جراب الكنغر" لـ أحمد عبده

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 16 مايو الجاري، ندوة نقدية لمناقشة المتوالية الروائية "من جراب الكنغر" للكاتب الروائي أحمد محمد عبده، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور أيمن حماد، ويدير الندوة الكاتب الروائي محمد عطية.

وقد صدرت رواية "من جراب الكنغر" عن دار ليفانت للنشر، وتأتي هذه الرواية بعد عدد من الأعمال السردية للكاتب أحمد محمد عبده، من بينها "ثعالب في الدفرسوار، والمس العاشق، وكلاب الصين، وحفر في الباطن، ونقش في عيون موسى"، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".