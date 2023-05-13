جامعة الزقازيق توجه قافلة طبية توعوية لكفر موسى عمران مركز ههيا

وجه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق اليوم السبت الموافق 13 / 5/ 2023، قافلة طبية توعوية شاملة لكفر موسى عمران مركز ههيا بالشرقية، تحت رعاية د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وخطة القطاع التنموية لتطوير قرى ومراكز محافظة الشرقية .

وتشمل القافلة تخصصات ( الباطنة، المتوطنة، العظام، المخ والأعصاب، طب الأسرة، القلب. الروماتيزم، الجراحة)، بالاضافة إلى مرافقة عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، كما تتضمن القافلة تقديم برامج توعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وبمشاركة مديرية الطب البيطرى، ومديرية الصحة، وإدارة تنمية القرية بمحافظة الشرقية.