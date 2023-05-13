27 مايو.. "الاقتصادية" تصدر حكمها في أربع دعاوى مقامة من مرتضى منصور

حجزت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، استئناف النيابة على حكم براءة أحد المحامين في 4 دعاوى مقامة من مرتضى منصور، والذي يتهمه فيها بالسب والقذف لجلسة 27 مايو المقبل للحكم.

وسبق أن تقدم المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور حمل رقم ١٩٤٦٣ لسنة ٢٠٢٣عرائض مكتب فني، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكشف المحامي عن أنه يطلب التحقيق فيما أقر به وقرره مرتضى منصور من وقائع قام بنشرها صوت وصورة على حساباته الشخصية وهذه الوقائع وهي إسقاط في الانتخابات وعزل من النادي ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره، وأنه في حالة عدم صحتها وهذا هو الأمر الأصح لوجب التحقيق معه بتهم الحط من قدر موظف عام إهانة القضاء، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، وإحداث الفتنة بين طوائف الشعب، والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية.