دراسة: هرمون " التوتر" أثناء الحمل قد يحسن تطور مهارات اللغة عند الأطفال

السبت 13/مايو/2023 - 02:29 م

أفادت دراسة طبية بأن المستويات المرتفعة من هرمون الإجهاد " الكورتيزول"، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، تعمل على تحسين مهارات الكلام واللغة في السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل.

وأوضح الباحثون، في كلية الطب جامعة "أودنسى" في الدانمارك، أن تطور اللغة أثناء الطفولة المبكرة يرجع إلى مدى تطور الجهاز العصبي للطفل في رحم الأم..فالتعرض قبل الولادة لهرمون " الكورتيزول" - هرمون الستيرويد الذي يساعد الجسم على الاستجابة للإجهاد - يوجه نمو الجنين ويؤثر أيضا على نمو دماغه.. ومع ذلك، فإن تأثيرات هرمون " الكورتيزول" على تطور اللغة المبكر لا تزال غير معروفة.

في هذه الدراسة، حلل الباحثون في مستشفى جامعة " أودنسى" في الدانمارك، بيانات عن مستويات هرمون " الكورتيزول" بين 1،093 سيدة دانماركية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وعن مهارات النطق واللغة لدى 1،093 طفلا دانماركيا تراوحت أعمارهم مابين 12 و37 شهرا.. وجد الباحثون أن الأطفال الذكور الذين تعرضوا لمستويات مرتفعة من هرمون " الكورتيزول" في رحم الأم يمكنهم نطق المزيد من الكلمات في المرحلة العمرية مابين 12 إلى 37 شهرا بينما كانت الفتيات أفضل في فهم المزيد من الكلمات في المرحلة العمرية مابين 12 إلى 21 شهرا.

وقالت الدكتورة " أنجا فينجر دراير"، التي شاركت في الدراسة،:" على حد علمنا هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تبحث في العلاقة بين مستويات الكورتيزول لدى الأمهات وتطور اللغة لدى الأطفال بمرور الوقت، مع أخذ جنس النسل والمستوى التعليمي للأم في الاعتبار".

وأضافت:" لقد تمكنا من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الدراسات، وأساليب عالية الجودة للتحليل والمتغيرات المشتركة ذات الصلة، مما يجعل دراستنا مساهمة مهمة في الفهم الفسيولوجي للتعرض للكورتيزول قبل الولادة في نضوج الجنين ونمو الطفل".