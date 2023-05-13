إصابة خمسة فلسطينيين إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 5 على التوالي

السبت 13/مايو/2023 - 02:28 م

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، اليوم السبت، في تجدد الغارات الحربية الإسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر بالقطاع إن الطيران الحربي استهدف أرضا زراعية في محيط الخزندار، خلف مسجد معاذ بن جبل شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الإندونيسي شمال القطاع، بوصول إصابتين إلى المستشفى نتيجة الاستهداف.

وفي رفح جنوب القطاع، أصيب 3 أطفال بشظايا صواريخ أثناء لهوهم أمام البيت، فيما أكدت مصادر طبية أن أحد هؤلاء الأطفال حالته حرجة، نتيجة بتر أحد الأطراف.

وأوضحت مصادر محلية أن طيران الاحتلال قصف أرضا زراعية في منطقة الشوكة، شرق رفح جنوبي القطاع، كما استهدف الطيران الحربي أرضا أخرى في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ومنطقة الفروسية شمال غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال شهود عيان إن الطيران الحربي أغار على أرض زراعية خلف مقر الهلال الأحمر في عزبة عبد ربه ببلدة جباليا شمالي القطاع، كما قصف الاحتلال أرضا زراعية شرق خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف أرض زراعية في منطقة الشوكة شرق رفح.