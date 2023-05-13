ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استمرار الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت منى عوكل، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، اليوم السبت، قائلة إن أصوات الانفجارات تهز المدينة، والاعتداء على غزة ما زال مستمرًا.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية شنت عددًا من الغارات وهدمت منزلًا في شمال قطاع غزة.

وأضافت أن هناك تهديدات لعدد من المنازل في مناطق متفرقة في قطاع غزة عبر طائرات الاستطلاع أو عن طريق إبلاغ السكان بضرورة إخلاء المنازل.

وتابعت: "من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الاستهدافات لمنازل الفلسطينيين خلال الساعات القليلة المقبلة"، مؤكدة أن الغارات الإسرائيلية تتكثف في المناطق الزراعية ومنطقة الزيتون شمال قطاع غزة.

واستكملت: "قبل قليل كانت هناك رشقة صاروخية أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية تجاه البلدات الإسرائيلية"، موضحة أن إسرائيل أعلنت تفعيل صافرات الإنذار في تلك المناطق.

قطاع غز أصوات الانفجارات الاعتداء على غز الغارات الإسرائيلية