بالصور.. سائحان إيطاليان يقيمان مراسم زواجهما على شواطئ مرسى علم

شهد شاطئ أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، مراسم زواج سائحين ايطاليين تحقيقا لرغبتهما بتوثيق حبهما وزواجهما على أرض مصر وبالتحديد في مدينة مرسى علم، ليتحقق حلم الزوجين الإيطاليين،"لوكا وإليساندرا"، حيث تمت مراسم الزفاف في ليلة مليئة بالرومانسية، تحت ضوء القمر وعلى أنغام الموسيقى، وسط حضور عدد من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات والعاملين في قطاع السياحة.

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام فندق سياحي في مرسى علم والمنظم لحفل الزفاف، أن لوكا وإليساندرا، تقدما بطلب لتنظيم حفل زفافهما وتحقيق رغبتهما في الزواج على شواطئ مرسى علم.

تم تنظيم حفل زفاف رومانسي بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث احتفل العروسان تحت ضوء القمر وعلى إيقاع الموسيقى الساحرة، وتم تجهيز بوفيه خاص وتناول عشاء رومانسي لإضفاء المزيد من الأجواء الخاصة والسحرية على الحفل.

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