صور| إخماد حريق في مزرعة نخيل بمنطقة "عين الحمرا" في الوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، من إخماد حريق شب في مزرعة نخيل بقرية تابعة للمركز.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مزرعة نخيل بقرية "بولاق" جنوب مركز الخارجة.

تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل بمنطقة "عين الحمرا" التابعة لقرية بولاق جنوب مدينة الخارجة بحوالي 25 كم، وانتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من إخماد الحريق الذي تسبب في تفحم واحتراق عدد من أشجار النخيل جار حصره بمعرفة الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالحريق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (1)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (2)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (3)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (4)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (5)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (6)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (7)

حريق في مزرعة نخيل بمنطقة عين الحمرا بقرية بولاق (8)