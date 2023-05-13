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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النقض تويد حبس موكا حجازي بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب

موكا حجازي فتاة التيك
موكا حجازي فتاة التيك توك
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أصدرت الدائرة 5 جنح النقض، قرارها بعدم قبول طعن موكا حجازى فتاة التيك توك، على  حكم حبسها لمدة عام  وتأييد الحكم. 

وكانت قد  أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها، وكانت النيابة العامة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات، وأخيرا أيدت محكمة أحداث الطفل حبس نانسى أيمن المعروفة بـ"موكا حجازى" سنة على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

النقض تأييد حبس موكا حجازي تيك توك اعمال مافية