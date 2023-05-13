برلماني: قانون الهجرة ووثيقة التأمين أبرز مطالب المصريين بالخارج على مائدة الحوار الوطني

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن مشاركة المصريين فى الخارج فى الحوار الوطنى تسهم بقوة فى مزيد من المكاسب التى يحصل عليها أبناء الوطن خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن الحوار بمثابة منصة حوارية للتواصل المباشر بهدف إيجاد حلول من خلال مخرجات للملفات الحيوية والعائلة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، أن من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل المصريين بالخارج، فى مقدمتها قانون الهجرة الذى يتضمن صندوقًا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج إذا لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.

وتابع النائب عمرو هندى:" ومن الملفات الحيوية أيضا استكمال تطبيق وثيقة تأمين للمصريين بالخارج التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة الرقابة المالية، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لافتا إلى أن الوثيقة نجحت فى القضاء على أزمة شحن الجثامين التى كانت تؤرق المصريين بالخارج.

وأشار هندى، إلى أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار من المطالب المرتقبة أيضا، والتى تأتى ضمن أحد طلبات المصريين فى الخارج خلال مؤتمر الكيانات المصرية الأخير، تلك الشركة التى تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وناشد النائب عمرو هندى، المصريين بالخارج سرعة التقدم بالمقترحات والرؤى والأفكار لحل كافة الملاحظات التى تواجههم والعمل جنبا إلى جنب مع مجلس أمناء الحوار الوطنى للوصول لصيغ توافقية لحل المشاكل والقضايا.