وزارة الرياضة تشارك في جلسات العمل لمحور الشباب للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

شاركت وزارة الشباب والرياضة في أولي جلسات العمل لمحور الشباب للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠، والتي عُقدت بالمجلس القومي للسكان.

حضر الجلسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات الأخري.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للسكان، الارتقاء بنوعية حياة المواطن من خلال الارتقاء بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وزيادة معدلات استخدام الوسائل المنظمة للإنجاب وتوجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، تعزيز ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والسلوكية، إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيدًا عن الأماكن كثيفة السكان، تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وذلك من خلال ربط خريطة التنمية بالفقر في مصر وإعطاء الأولوية للمحافظات والمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية التحتية.