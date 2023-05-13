أول تحرك برلماني بشأن صعوبة شروط التحاق الطلاب القادمين من السودان بالجامعات المصرية

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير التعليم العالى، بشأن صعوبة شروط التحاق الطلاب القادمين من السودان بالجامعات المصرية.

حيث أوضح عضو مجلس النواب أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن العقبات إلى تواجه الطلاب المصريين القادمين من السودان والتحاقهم بالجامعات المصرية، حيث اشترطت وزارة التعليم العالى بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المعتمدة بنجاح حتى العام الدراسي الحالي 2022/2023 وقدموا إثبات قيدهم بالجامعات السودانية ، سيسمح لهم بالتقدم إلى الفرقة الأولى في الكليات المناظرة لو كانت الجامعات المُسجلين بها في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ( ضرورة تقديم شهادة التحركات -الوثائق الأخرى).

وأكمل هشام الجاهل أن هناك صعوبة في الحصول على شهادة التحركات، حيث وردت إلينا الكثير من الاستغاثات من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية بشأن صعوبة الحصول على شهادة التحركات بما يعني استحالة التحاقهم بالجامعات في مصر مما يؤثر على مستقبلهم العلمي وتفويت الفرصة عليهم للالتحاق بالدراسة بالجامعات المصرية.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالى بالتيسير على الطلاب القادمين من السودان، والسماح لهم بالقيد دون التقيد بضرورة إحضار شهادة التحركات والاكتفاء بشهادة القيد فقد تسهيلا على أبنائها الطلاب.