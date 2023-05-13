منتخب ألعاب القوى البارالمبية يحقق 6 ميداليات في أول يوم لبطولة الجائزة الكبرى

واصل منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبية تألقه فى اليوم الأول لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية، والتى تقام فى إيطاليا فى الفترة من 9 وحتى 15 من مايو الجارى، حيث حصلت البعثة المصرية على عدد 6 ميداليات متنوعة منها 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية.. حيث حصل كلا من اللاعبين محمد كمال في رمي القرص برصيد 49،70 نقطة، وإبراهيم بدر فى منافسات رمى الرمح.

فيما حقق اللاعب إبراهيم بدر الميدالية الذهبية فى منافسات الرمح والمركز الأول برصيد 29،31 .. وحقق اللاعب كريم محمود عبد. التواب الذهبية الثالثه فى سباق 100 متر عدو.

وكانت الذهبية الرابعة من نصيب اللاعب عبد العزيز هاشم فى سباق 100 متر عدو

وحقق اللاعب عبد الرحمن شبيب ميداليتين الأولى الميدالية الفضية فى سباق 400 متر والثانية برونزية سباق 100 متر عدو.وسوف تنطلق منافسات اليوم فى عدد من السباقات ومن المنتظر تحقيق عدد من الميداليات المتنوعة.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.

وقائمة اللاعبين تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.