ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب ألعاب القوى البارالمبية يحقق 6 ميداليات في أول يوم لبطولة الجائزة الكبرى

منتخب العاب القوى
منتخب العاب القوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبية تألقه فى اليوم الأول لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية، والتى تقام فى إيطاليا فى الفترة من 9 وحتى 15 من مايو الجارى، حيث حصلت البعثة المصرية على عدد 6 ميداليات متنوعة منها 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية.. حيث حصل كلا من اللاعبين محمد كمال في رمي القرص برصيد 49،70 نقطة، وإبراهيم بدر فى منافسات رمى الرمح.

فيما حقق اللاعب إبراهيم بدر الميدالية الذهبية فى منافسات الرمح والمركز الأول برصيد 29،31  .. وحقق اللاعب كريم محمود عبد. التواب الذهبية الثالثه فى سباق 100 متر عدو.
وكانت الذهبية الرابعة من نصيب اللاعب عبد العزيز هاشم فى سباق 100 متر عدو 
وحقق اللاعب عبد الرحمن شبيب ميداليتين الأولى الميدالية  الفضية فى سباق 400 متر والثانية برونزية سباق 100 متر عدو.وسوف تنطلق منافسات اليوم فى عدد من السباقات ومن المنتظر تحقيق عدد من الميداليات المتنوعة.
وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبى كلا من، شعبان الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة، ومعه كلا من أسامة فؤاد مدرب الجرى، ياسر فتحى مدرب عام رمى، أحمد خيرى مدرب رمى، محمود رمضان العطار إدارى.
وقائمة اللاعبين تضم، إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن يوسف شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمى.

منتخب العاب القوى البارالمبية الجاىزة الكبرى البعثة المصرية 6 ميداليات احمد محمدي