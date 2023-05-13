صور.. تامر حسني وفرقة ميامي في حفل استثنائي رفع شعار كامل العدد بمهرجان "صيف الكويت"

أشعل الفنان تامر حسني، حماس الجمهور الكويتي في ثاني حفلات مهرجان صيف الكويت، حيث أحيا حفلا استثنائيا أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح أرينا بمشاركة فرقة ميامي الكويتية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

استقبل الجمهور تامر حسني، بعاصفة من التصفيق وعندما اعتلى المسرح انطلقت الاستعراضات النارية التي خطفت الأنظار إليها.

وقدم تامر، مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة متنقلا برشاقة بين القديم والجديد من أعماله ليشدوا تارة ويفسح الفرصة أمام الجمهور ليشاركوه بالغناء تارة أخرى، وكان أبرز ما ميز وصلة تامر الميدلي الذي جمع خلاله مقتطفات من أجمل أعماله.

وقدم تامر حسني خلال الحفل أغنيات "يا بنت الايه، وكل سنة وانت طيب وبحبك وعيش بشوفك وبعيش" وغيرهم من الأعمال المميزة.

وفي نهاية الحفل طلب تامر حسنى كلا من حسين موسى منظم الحفل وعبد العزيز منتج الحفل الصعود على المسرح لشكرهم على المجهود المبذول أمام الجمهور الذي احتشد للمشاركة في حفل تامر بالكويت.

بينما كانت فرقة ميامي وأعضاءها الثلاثة فرسان الوصلة الأولى من الحفل، حيث تعد ميامي من أقدم الفرق الغنائية وارجعوا السر في استمرارهم إلى روح الفريق الواحد.

وقدموا أمام جمهور الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات "جويرة وصبوحة وشلون أنساك وحبيبي قلي وفيكم طرب ، وأسمر سلبني الروح وبستانس وغرامك شيء عجيب وعاشوا عاشوا وباك تون والليلة غير الليالي والحمد لله وشفناكم".

وقدم حفل تامر وميامي الإعلامي سلمان النجادة وامتد لـ4 ساعات وسط حضور جماهيري كبير تجاوز الـ5 آلاف متفرج، وتختتم حفلات مهرجان صيف الكويت الذي تنتجه ليلة عمر وتنظيم باشا جروب بحفل يجمع أصالة وإليسا.

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