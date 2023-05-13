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السبت 13 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المتهم بقتل مسنة ونجلتها بالمنيرة الغربية يجري معاينة تصويرية للواقعة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مقتل سيدة وابنتها على يد جزار بسبب مروره بضائقة مالية.

واصطحبت جهات التحقيقات المتهم إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء معاينة تصويرية للواقعة

كما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات 

كان قد تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتي ربة منزل وكريمتها، مقيمتان  بدائرة القسم داخل شقة بعقار ملك الأولى . 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة جزار مُقيم بمحافظة القليوبية " له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية أمكن ضبطه , وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقرر بأنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها ، وبتاريخ الواقعة قام بالدلوف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجنى عليهن تعدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهن التى أودت بحياتهن واستولى على "بعض محتويات الشقة، مبلغ مالى، هاتف محمول" وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس المتهم اجراء معاينة تصويرية النيابة العامة بشمال الجيزة شمال الجيزة قسم شرطة المنيرة الغربية قطاع الامن العام محافظة القليوبية محافظة الاسكندرية محكمة جنح شمال الجيزة مرورة بضائقة مالية مديرية امن الجيزة مديرية أمن الإسكندرية معاينة تصويرية مسرح الجريمة