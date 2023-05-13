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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سداد الإيجارات واشتراكات التأمين الشامل للحالات الأكثر احتياجا في بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بتشكيل لجنة برئاسة إدارة الحوكمة بالمحافظة وعضوية الجهاز التنفيذي وحي الضواحي حي الزهور، والشئون القانونية والعلاقات العامة والتأمين الصحي الشامل والتربية والتعليم والإسكان، لبحث الحالات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا، وإعداد كشوفات خاصة بهم.

سداد الإيجارات واشتراكات التأمين الشامل للحالات الأكثر احتياجا في بورسعيد

وأعلن محافظ بورسعيد أن المحافظة من خلال الجهاز التنفيذي سوف تقوم بتحمل المبالغ الخاصة بسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل للحالات المستحقة التي تحددها اللجنة، فضلا عن سداد متأخرات الإيجارات للأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في أحياء الزهور والضواحي.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية الدقة في أعمال بحث المواطنين المستحقين للدعم، والتنسيق بين كافة أعضاء اللجنة للقيام بحصر وبحث الحالات وبيان حالتهم سواء كانت حالات مرضية وذوي إعاقة أو سيدات أرامل ومعيلات وغيرهم من الأكثر احتياجا.

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