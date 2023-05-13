أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية حول مكافحة العنف ضد المرأة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالبلاد، دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة " نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) لعدد (146) طالبة من كلية الشرطة.

تضمن برنامج تلك الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها (الإطار القانوني للتصدي لجرائم العنف ضد المرأة - سؤال الضحايا والشهود في قضايا العنف ضد النساء والفتيات - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة - التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة - الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين).

ويعكس تنظيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية، وإستمرارًا لجهودها في هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور، يأتى من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كل العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.