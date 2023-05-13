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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط طالبة من الطابق الرابع بمنطقة الـ800 فدان في أكتوبر

تعبيرية
تعبيرية
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أصيبت طالبة في منتصف العقد الثاني من عمرها جراء سقوطها من الطابق الرابع من العقار محل سكنها بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسقوط شخص من علو بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين إصابة "رحمة إ ع" 15 سنة، مصابة إثر سقوطها من الطابق الرابع وجري نقل المصابة إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعمل التحريات ومناقشة أهلية المصابة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

800 فدان 6 أكتوبر سقوط طالبة مستشفي 6 أكتوبر المركزي محافظة الجيزة