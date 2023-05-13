الأهلي يترقب الموافقة الأمنية على حضور السعة الكاملة للجمهور أمام الترجي

يترقب مسئولو النادي الأهلي، وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة والجهات الأمنية بشأن عدد الحضور الجماهيري في مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيرة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخاطب الأهلي الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة من جماهيريه في استاد القاهرة خلال مباراة الإياب أمام الترجي لدعم ومساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة من أجل حسم التأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الرابع على التوالي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في الذهاب على ملعب “رادس” ووضع قدما في النهائي، ورغم ذلك تسعى إدارة الأهلي للحصول على موافقة الأمن بحضور أكبر عدد كما حدث في مباراتي الهلال السوداني بدور المجموعات والرجاء المغربي في ربع النهائي..