ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب طفل يحمل جنسية دولة السودان صدمته سيارة مسرعة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل يحمل جنسية دولة السودان مما تسبب في إصابته وجرى نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث مروري دهس طفل سيارة مسرعة مدينة 6 أكتوبر مساكن عثمان