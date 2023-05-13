سيارة مسرعة تدهس طفل سوداني في أكتوبر

أصيب طفل يحمل جنسية دولة السودان صدمته سيارة مسرعة بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل يحمل جنسية دولة السودان مما تسبب في إصابته وجرى نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.