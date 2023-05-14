الأهلي يسعى لحضور السعة الكاملة من الجماهير فى موقعة الترجي التونسي

يترقب مسئولو النادي الأهلي، وصول خطاب رسمي من اتحاد الكرة بشأن الموافقة الأمنية الخاصة بعدد الحضور الجماهيري في مباراة المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد لها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وخاطب الأهلي الجهات الأمنية لحضور السعة الكاملة من جماهيره في استاد القاهرة خلال مباراة الإياب أمام الترجي لدعم ومساندة اللاعبين في المباراة المرتقبة من أجل حسم التأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا للموسم الرابع على التوالي.

وكان الأهلي حقق الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة أمس الأول الجمعة، في مباراة الذهاب على ملعب حمادي العقربي برادس، ووضع قدما ونصف في النهائي، ورغم ذلك تسعى إدارة الأهلي للحصول على موافقة الأمن بحضور أكبر عدد من الجمهور، كما حدث في مباراتي الهلال السوداني بدور المجموعات والرجاء المغربي في ربع النهائي.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الترجي اليوم الأحد، على ملعب التتش بعد عودة بعثة الفريق من تونس عقب الفوز على الترجي، ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لتجهيز اللاعبين بشكل جيد لتحقيق الفوز وتكرار الانتصار على الفريق التونسي لتأكيد التفوق والتأهل للنهائي في رحلة استعادة اللقب الأفريقي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي للأهلي موقف اللاعب محمود متولي، مدافع الفريق، والذي غاب عن مباراة الذهاب في تونس بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر أمام بيراميدز.