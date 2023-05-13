حريق يلتهم حظيرة ويتسبب في نفوق عدد من الماشية بالعياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل حظيرة ماشية مما تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية دون إصابات أو خسائر بشرية بجوار المدرسة الثانوية للبنات قرية العطف دائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

البداية كانت بتلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل حظيرة ماشية بجوار المدرسة الثانوية للبنات قرية العطف بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، والذي تسبب في التهام محتويات الحظيرة ونفوق عدد من رؤوس الماشية، دون وقوع إصابات بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.