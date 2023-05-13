ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الأمن الإسرائيلي: حركة الجهاد لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي " تساحي هنجبي "، اليوم السبت ، إنه  لن يكون هناك وقف للنار قبل وقف إطلاق الصواريخ من غزة .

وأضاف أن اسرائيل تركزعلى اطلاق النار على المسلحين بقطاع غزة ، وأكثر من التركيز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء  جولة الأحدث من القتال عبر الحدود الذي بدأ الثلاثاء الماضي.

وأكد " هنجبي" أن حركة الجهاد الاسلامي لديها 6 آلاف صاروخ في ترسانتها ، وأيضا لديها أربعة أضعاف هذا العدد.

كما أوضح بحسب مراسل فضائية "العربية " أنه لن يكون هناك وقف للنار قبل إعلان حركة الجهاد وقف إطلاق الصواريخ .

وأوضح مراسل العربية بأن الجيش الاسرائيلي شن غارات جديدة على القطاع ، فيما أطلقت عدة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة وعسقلان.

 

إطلاق الصواريخ حركة الجهاد الإسلامي فضائية العربية مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وقف لإطلاق النار