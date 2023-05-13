البابا تواضروس: السيسي خاض معركتين الأولى مع الإرهاب والثانية من أجل التنمية

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالدور التاريخي الذي لعبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب بجانب العديد من التحديات التنموية التي واجهت ومازالت تواجه البلاد، وجاء ذلك خلال زياته مساء يوم أمس في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، حيث كان في استقباله السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، وأعضاء السفارة، وأقيم حفل عشاء على شرف قداسة البابا حضره السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الڤاتيكان، وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

حيث قال قداسته خلال هذا اللقاء: «نحن نعمل معًا من أجل الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة سيادة الرئيس يحاول أن ينمو بالمجتمع المصري ويذكر أن السيد الرئيس قام بمعركتين الأولى ضد الإرهاب، الإرهاب الذي أثر علي مصر ودول كثيرة وانتهت هذه المعركة.»



وتابع قائلاً: «أما المعركة الثانية فكانت من أجل التنمية من خلال مشروعات جديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأت بداية روحية من خلال بناء أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية».

ووجه كلامه إلى الحضور قائلًا: «فمصر يا أحبائي قلب العالم وهي سبب استقرار منطقة الشرق كما أن إيطاليا أيضًا مفتاح أوروبا»

واختتم: «أشكركم على محبتكم وعلى هذه الضيافة الكريمة ونفرح في كل مكان يكون فيه اسم مصر.»



جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني يجري هذه الأيام زيارة بالفاتيكان للاحتفال بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.



اصطحب قداسة البابا معه وفداً كنسياً أعضائه كالأتي: الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا.

بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.