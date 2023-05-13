استبعاد رئيس لجنة وضبط مراقب وطلاب لتصويرهم الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية بالدقهلية

أكد هاني عنتر، رئيس غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أن غرفة العمليات رصدت مخالفات امتحانية باللجان بإدارات السنبلاوين وشرق المنصورة ودكرنس في أول أيام انطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية بأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال عنتر، إن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تلقت إخطارا بقيام الطالبة الطالبة "م.أ " بلجنة السنبلاوين الإعدادية بنات، والطالبة " ر.م " بلجنة فخر الدين بإدارة شرق المنصورة التعليمية و"ع. ا" المراقب الأول بلجنة ميت طريف التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش وتحويل المخالفة للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطالبات والمراقب الأول حسب نص قانون تجريم الغش.

كما جرى استبعاد رئيس لجنة امتحانية، و٢ مراقب أول لتقاعسهم فى أداء عملهم، وجرى عمل حصر لكل من غاب عن اللجان بدون عذر وتوقيع الخصم ثلاثة أيام بالأمر المباشر مؤكدا على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب.

من جانبه شدد ناصر شعبان،وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية انطلقت اليوم داخل ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وبإشراف 17 إدارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الإعدادية هذا العام ما يزيد عن ١٢٥ ألفا ٥٠٩ طلاب وطالبات على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى بالدقهلية.

وتفقد محافظ الدقهلية، اليوم السبت، سير امتحانات الشهادة الاعدادية، في يومها الأول من داخل مدرسة بدوي بدوي الابتدائية بمدينة المنصورة، والتي تضم 21 لجنة فرعية بإجمالي 412 طالبا.

رافق المحافظ خلال تفقده سير الامتحانات، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ووحيد حشيش مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية.