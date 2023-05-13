حريق يلتهم محتويات محل منظفات بجوار التأمين الصحي في الهرم

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة علي حريق نشب داخل محل منظفات بنمنطقة نزلة السيسي بجوار التأمين الصحي بدائرة قسم شرططة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات,

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه نشوب حريق داخل محل منظفات بنمنطقة نزلة السيسي بجوار التأمين الصحي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.