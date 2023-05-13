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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأحد.. انقطاع مياه الشرب عن الفيوم 10 ساعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع المياه لمدة ١٠ ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق ١٤/ ٥ / ٢٠٢٣ حتى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين الموافق ١٥ / ٥/ ٢٠٢٣ ، نظراً لأعمال الصيانة اللازمة لخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم داخل محطة مياه العزب الجديدة.
وتتضمن المناطق  التي تتأثر بالانقطاع مدينة الفيوم بالكامل، ومركز الفيوم : هوارة المقطع - هوارة عدلان - دمشقين- اللاهون - مدينة الفيوم الجديدة - دمو - سجن دمو - مساكن دمو - منشأة دمو - وحدات الجيش بدمو - العزب - مجزر العزب - الاعلام - سيلا - العامريه - البسيونيه - كفور النيل - الزملوطى -سنوفر، وفي مركز اطسا : مدينة اطسا - قلهانة - دفنو - منية الحيط - مطول - قلمشاه - الغابه - بحر أبو المير - الونايسة - المختلطة - منشية ظافر - أبو جندير.
كما سيتم الإنقطاع بمركز أبشواى: العجميين - طبهار - النصارية وتوابعهم، ومركز سنورس : مطرطارس - الكعابي - جرفس - أبو عيطة وتوابعهم، ومركز يوسف الصديق: النزله - الحامولي - الشواشنة وتوابعهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات  تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

انقطاع مياه الشرب محافظة الفيوم 10 ساعات صباح الإثنين صيانة لخط مياه شرب بالفيوم