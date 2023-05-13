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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق مصنع شاشات بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق مشب داخل مصنع للشاشات بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للشاشات بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة السيطرة على حريق مصنع المنطقة الصناعية 6 أكتوبر حريق