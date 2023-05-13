السيطرة على حريق مصنع شاشات بمدينة 6 أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق مشب داخل مصنع للشاشات بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للشاشات بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.