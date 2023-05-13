اللغة العربية ترسم البسمة على وجوه الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

عبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن سعادتهم من سهولة امتحان اللغة العربية رغم طول الأسئلة ووجود بعض الاسئلة التي وصفوها بـ"الاختبار الحقيقي" للطلاب المتميزين.

وقال أحد الطلاب إن الامتحان كان سهلا ولكن الأسئلة كتير وبعض الأسئلة غير مباشرة كما ورد بالنحو ووجود بعض الأسئلة التي تميز طالب عن آخر.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم الامتحان بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر لهم تأدية الامتحانات 125 ألفا و247 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في 595 لجنة على مستوى المحافظة .

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تنقسم إلى إعدادى عام وتضم 123 ألفا و705 طلاب وطالبات بعدد 580 لجنة، وإعدادي مهني وتضم 15 ألفا و42 طالبا وطالبة بعدد 15 لجنة، بالإضافة إلى لجان مخصصة لضعاف السمع وتضم 39 طالبا وطالبة بعدد 7 لجان، ولجنة مخصصة للطلاب من ذوي البصيرة وتضم 7 طلاب.

وكان محافظ الدقهلية، قد تفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية، في يومها الأول من داخل مدرسة بدوي بدوي الابتدائية بمدينة المنصورة، والتي تضم 21 لجنة فرعية بإجمالي 412 طالبا.

رافق المحافظ خلال تفقده سير الامتحانات، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ووحيد حشيش مدير إدارة شرق المنصورة التعليمية.