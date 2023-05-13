رئيس طور سيناء يتابع إنشاء المستشفى الميداني

تابع مبروك الغمريني رئيس مجلس مدينة طور سيناء، اليوم السبت، أعمال نقل وإنشاء المستشفى الميداني داخل حديقة مبنى مستشفى الطور العام فى إطار ما جرى الاتفاق عليه سابقاً لتنفيذ التكليفات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية.

وانتهى رجال مجلس المدينة، أعمال قص وتقليم الأشجار بمستشفى الطور العام؛ استعدادا لبدء العمل بها .

وكان الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، قد تابع أعمال نقل وإنشاء المستشفى الميداني داخل حديقة مبنى مستشفى الطور العام فى إطار ما جرى الاتفاق عليه سابقاً لتنفيذ التكليفات الرئاسية للارتقاء بالخدمات الصحية، رافقه الدكتور هاني جوهر مدير مستشفي الطور العام.

وأوضح أن المستشفى الميداني EHA FEILD HOSPITAL التى سيجرى تنفيذها بمدينة الطور ، تشمل 4 أسِرة للاستقبال والطوارئ، و20 سرير عناية متوسطة للقسم الداخلي، و4 رعايات مركزة، ووحدة للأشعة، ومعملًا للتحاليل الطبية، وبنك للدم، وصيدلية، لحين استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي الجديد.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفى إطار السعي إلى تقديم جميع الخدمات الطبية لجميع المواطنين وتيسيرًا على مواطني مدينة طور سيناء.