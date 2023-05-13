ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني يصل إلى روما

زيلينسكي
زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى مطار "تشامبينو" الدولي في العاصمة الإيطالية روما.
وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والبابا فرنسيس أيضا، فيما سيغادر زيلينسكي بعد ذلك متوجها إلى ألمانيا.
يشار إلى أن زيارة زيلينسكي إلى إيطاليا هي الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.
 

زيلينسكي روما مطار تشامبينو