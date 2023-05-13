الرئيس الأوكراني يصل إلى روما

السبت 13/مايو/2023 - 12:52 م

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى مطار "تشامبينو" الدولي في العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني والبابا فرنسيس أيضا، فيما سيغادر زيلينسكي بعد ذلك متوجها إلى ألمانيا.

يشار إلى أن زيارة زيلينسكي إلى إيطاليا هي الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

