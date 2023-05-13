محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في أوجه قصور ومخالفات إدارية بوحدات صحية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات الصحية بمركزي ناصر وبني سويف شرق النيل(جزيرة أبو صالح ، العلالمة)، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدلية الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة ( طه سلامة ، هاني جرجس، محمد ربيع).

وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في منظومة العمل بالوحدتين فيما يتعلق بحالات ترك عمل وغياب ، وترك سجل الحضور والانصراف بوحدة جزيرة أبو صالح مفتوحًا لما بعد مواعيد الحضور الرسمية، بجانب عدم نوافر بعض الأدوية والمستلزمات بهما، والحاجة إلى صيانة أعمال السباكة والكهرباء بوحدة العلالمة، وغيرها من الملاحظات الواردة بالتقرير.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، والتحقيق وتحديد المسئولية في ترك سجل الحضور والانصراف مفتوحاً بعد المواعيد المقررة ،مع سرعة توفير بعض النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتكثيف التفتيش على الوحدات الصحية بدائرة المحافظة.