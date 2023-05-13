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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الإثنين المقبل ..11 سفيرا يشاركون في النسخة السابعة من معرض وتركس بالقاهرة

دعاء عبد الهادي
دعاء عبد الهادي
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تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات النسخة السابعة من معرض وتركس لمعالجة وتنقية المياه برعاية وحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فعاليات المعرض صباح الإثنين القادم ويستمر المعرض لمدة 3 أيام بمشاركة 200 شركة مصرية وأجنبية وعربية .

وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي الرئيس التنفيذي للمعرض، إن معرض وتركس هذا العام يحظى باهتمام كبير من المسئولين والحكومة في ظل توجه الدولة نحو تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي لإعادة استخدامها من جديد وهذا موجود داخل أجنحة المعرض من خلال الشركات العارضة لأحدث الماكينات والتكنولوجيا العالمية المتطورة في هذه المجال.

وأوضحت الدكتورة دعاء عبد الهادي، أن معرض «وتركس» هو المعرض الدولي المتخصص في مجال البنية التحتية لتنقية و تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي و انظمة الري المختلفة وتنطلق دورته هذا العام تحت شعار «الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا».

وأشارت إلى أن المعرض هذه الدورة يضم أكثر من 200  شركة عارضة منها 50 شركة أجنبية مخصص لها 18 جناحا دوليا بالمعرض من أمريكا- ألمانيا- إيطاليا- هولندا- السعودية- جنوب أفريقيا- الهند- الصين-تركيا-روسيا-النمسا-سويسرا-الإمارات -الدنمارك بالإضافة إلى تأكيد زيارة أكثر من 23 ألف زائر متخصص وأكثر من 11 من سفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية.

وأشارت دكتورة  دعاء عبد الهادي إلى أنه سيتم خلال المعرض  توقيع 3 بروتوكولات تصنيع مشتركة بين شركات محلية مصرية وشركات أجنبية من دول أمريكا وتركيا والنمسا بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه ومعالجة الصرف بأنواعه في مصر والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة في هذا المجال في مصر. 

وزير الاسكان يفتتح النسخة السابعة من معرض وتركس للمياه دعاء عبد الهادي الرئيس التنفيذي لمعرض وتركس للمياه 200 شركة محلية وعالمية تطرح حلولا لتنقية وتحلية المياه 11 سفيرا يشاركون في النسخة السابعة من معرض وتركس