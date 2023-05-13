برلماني: مجلس أمناء الحوار الوطني وصله مئات الأفكار لتطوير قطاع السياحة

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني وصله مئات الأفكار بخصوص تطوير قطاع السياحة، وكلها أفكار جيدة ومنضبطة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف "محسب"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم السبت، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "حصلنا على مجموعة من البيانات الضخمة في فترة الإعداد للحوار الوطني حتى نكمل بها صورة المقترحات المقدمة حتى لا تكون مجرد فكرة أو دراسة جدوى بسيطة".

وتابع، أن الطيران الاقتصادي هو عامل مهم جدا لخفض سعر تذكرة الطيران وحتى يكون هناك تحرك بشكل منضبط وسليم في مصر، كما أن هناك حاجة إلى الوعي بالسياحة، فالمواطن المصري لا بد أن يعي أن هذا السائح هو جزء من دخله شخصيا، سواء كان هذا المواطن يعمل في قطاع السياحة أو لا يعمل فيها.

وأوضح: "كما يجب العمل على تطوير طريقة التعامل مع السياح بحيث يتم التعامل معه بثقة وصدق، وبخاصة أننا في عالم منفتح والسائح يعلم من خلال الإنترنت ثمن الخدمات والسلع التي يشتريها، وبالتالي فإن المغالاة في الأسعار تسبب فجوة نفسية، وهناك أكثر من اقتراح في هذا الشأن وكيفية الحوكمة والضبط لهذه الآلية بالتحديد".