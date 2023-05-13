محليًا وقاريًا وعالميًا.. "ثلاثيات كولر" عرض مستمر مع الأهلي

دخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قلوب الأهلاوية من أوسع الأبواب وأصبح صانع السعادة بالألقاب والنتائج والمستوى المميز الذي يقدمه الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية.

وتعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر في شهر سبتمبر الماضي خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ورغم تاريخ وخبرات “كولر” الكبيرة في أوروبا على صعيد الأندية والمنتخبات إلا أن جماهير الأهلي كانت متخوفة من التجربة، ولكن المدير الفني السويسري سرعان من دخل قلوب الأهلاوية بعد أن عاد بالفريق إلى منصات التتويج سريعا محققا 3 ألقاب في 8 شهور واقترب من حسم لقب الدوري إلى جانب وضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقاد مارسيل كولر الأهلي في 41 مباراة خلال مشواره مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي حقق الفوز في 30 مباراة منها أي أن نسبة الفوز بثلاثة أهداف تصل إلى 40% من المباريات التي فاز بها، بينما تعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مباريات.

12 ثلاثية في مختلف البطولات

وحقق كولر الفوز بثلاثة أهداف في 12 مباراة مع الأهلي منذ قيادته الفريق هذا الموسم، وكانت بداية ثلاثيات كولر مع الأهلي في شباك الاتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكان ختام الثلاثيات أيضا في الشبات التونسية أمس بالفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في ملعب “رادس” بذهاب نصف نهائي الأميرة الأفريقية.





المباريات التي حقق فيها الأهلي الفوز بثلاثية تحت قيادة “كولر”

الأهلي 3-0 الاتحاد المنستيري التونسي - إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري - الجولة الرابعة من الدوري

الأهلي 3-0 بيراميدز - الجولة 11 من الدوري

الأهلي 3-1 سموحة - الدور نصف النهائي من كأس مصر

الأهلي 3-0 الزمالك - الجولة 14 من الدوري

الأهلي 3-0 أوكلاند سيتي النيوزيلاندي - الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية

الأهلي 3-0 أسوان - الجولة 19 من الدوري

الأهلي 3-0 القطن الكاميروني - دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 الهلال السوداني - دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 غزل المحلة - الجولة 23 من الدوري

الأهلي 3-0 فاركو - الجولة 25 من الدوري

الأهلي 3-0 الترجي - ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا