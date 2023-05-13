حبس مسجلي خطر لسرقة سيارات في الوايلي وعين شمس 4 أيام

أمرت النيابة العامة، حبس مسجلى خطر لقيامهم بتنفيذ 8 وقائع سرقة سيارات بمنطقتى الوايلي وعين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمنطقة الوايلى) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" ، وبمواجهته اعترف بارتكابه "5 وقائع سرقة" بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل "له معلومات جنائية")، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلاله سيارة "ملكه"، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة جنوط السيارات بأسلوب "الفك، الرفع"، وبمواجهته اعترف بارتكابه (3) وقائع بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليه “سيئ النية”، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.