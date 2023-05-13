أوكرانيا: الجيش الروسي يشن 87 غارة على إقليم زابوروجيا ويقصف 20 بلدة‎‎

السبت 13/مايو/2023 - 12:05 م

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو اليوم السبت أن الجيش الروسي شن 87 غارة على الإقليم الليلة الماضية وقصف 20 بلدة تابعة له.

وذكر مالاشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - أن 20 بلدة وقرية تقع على خط المواجهة تعرضت لـ 87 غارة، بما في ذلك مالينيفكا وهولييبول وأوريخيف وزاليزنيشن وبولتافكا وششيرباكي، باستخدام الطائرات والمدفعية الثقيلة وطائرات بدون طيار مرتين.

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق على مدار أمس صواريخ على زابوروجيا أصابت العديد من منشآت البنية التحتية.