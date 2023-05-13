بالفيديو.. خالد النبوي يتسلم جائزة أحسن ممثل عن فيلم "قمر ١٤"

نشر الفنان خالد النبوى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو له أثناء تكريمه أحسن ممثل عن فيلم “قمر ١٤” بالمهرجان الكاثوليكى للسينما.

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ووجه النبوى الشكر لإدارة المهرجان ولجنة التحكيم، وأهدى الجائزة لأسرة الفيلم للمؤلف محمود زهران، المنتج أحمد السبكى، والمخرج هادى الباجورى.

تدور أحداث الفيلم حول ليلة ١٤ حيث اكتمال القمر فى السماء، وفى ذات الليلة تشهد عدة علاقات عاطفية تتعرض للكثير من المعوقات، ويتحدى أصحابها طاقة ليلة ١٤ وتتصاعد الأحداث بشكل درامى تشويقى.

الفيلم بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، تأليف محمود زهران والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوى فى دراما رمضان مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، نضال الشافعى، أروى جودة، حمزة العيلى، خالد القيش، تأليف محمد هشام عبية، والإخراج الليث حجو.