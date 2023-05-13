المفوضية الأوروبية تؤيد خطة إستونيا للتعافي والمرونة بقيمة 953 مليون يورو‎‎

السبت 13/مايو/2023 - 11:52 ص

أيّدت المفوضية الأوروبية تقييمًا إيجابيًا للخطة المعدلة التي قدمتها إستونيا للتعافي والمرونة بقيمة إجمالية تبلغ الآن 953 مليون يورو في شكل منح وتغطي 17 إصلاحًا و28 استثمارًا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم /السبت/ - أن "إستونيا أضافت خمسة استثمارات إلى خطتها الأصلية تشمل بناء مركز صحي في مدينة فيلجاندي وتعزيز تطوير مزارع الرياح البحرية ودعم الشركات لزيادة أمن الطاقة وبناء الجسور لسكة الحديد في مدينوطة بالتيكا وتدشين مشروع البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية في الحقول الخضراء لدمج دول البلطيق في شبكة السكك الحديدية الأوروبية بجانب بناء سفينة تعمل بالهيدروجين لمنع التلوث في البحر".

وأضاف البيان أن "إستونيا في الوقت نفسه أزالت أربعة استثمارات من الخطة الأصلية تتعلق بمستشفى تالين وطائرات هليكوبتر متعددة الأغراض ومحطة سكة حديد بالتيكا وخط سكة حديد ويستباوند. وقامت إستونيا أيضًا بتعديل 13 إجراءً تم تضمينه بالفعل في الخطة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة المعدلة التي قدمتها إستونيا تستند إلى مراعاة التضخم المرتفع للغاية في عام 2022 في منطقة اليورو واضطرابات سلسلة التوريد بسبب العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، والتي جعلت الاستثمارات أكثر تكلفة وتسببت في حدوث تأخيرات".