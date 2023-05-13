الحكومة الفيدرالية الألمانية تعلن عن حزمة من الدعم العسكرى لأوكرانيا

السبت 13/مايو/2023 - 11:52 ص

أبلغت وزارة الدفاع الألمانية أن الحكومة الفيدرالية تعد حزمة دعم عسكري أخرى لأوكرانيا تبلغ أكثر من 2.7 مليار يورو مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى مواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد الحرب الروسية.

واضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه المساهمة القيمة للمواد العسكرية التي تمس الحاجة إليها،نظهر مرة أخرى أن ألمانيا جادة بشأن دعمها.

وأوضح البيان نتمنى جميعًا إنهاء سريع لهذه الحرب التي تشنها روسيا ضد الشعب الأوكراني.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس ان " المانيا ستقدم اي مساعدة بقدر ما تحتاجها لافتا أن قيمة الحزمة الجديدة الشاملة من التدابير التي تضعها ألمانيا حاليًا تبلغ أكثر من 2.7 مليار يورو.

واوضح ان حزمة الإجراءات هذه تتبع أولوياتنا السابقة للدعم وتتضمن، من بين أشياء أخرى، مواد من مجالات المدفعية والدفاع الجوي والمركبات القتالية المدرعة والقدرات الهندسية.

جدير بالذكر ان هذا الدعم يأتي من المخزونات الصناعية أو الإنتاج الصناعي. وقد بدأ تنفيذ هذه الإجراءات التي قررتها الحكومة الاتحادية.