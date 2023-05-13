كشف ملابسات واقعة مقتل زوجين وإضرام النيران بشقتهما في العمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة مقتل شخصين بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة بقصد السرقة وضبط مرتكب الواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بنشوب حريق بإحدى الشقق بعقار كائن بدائرة القسم، ووفاة قاطنيها أحد الأشخاص وزوجته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيقة المجنى عليها "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بتوجهه بتاريخ الواقعة إلى محل إقامتهما وعقب إستضافتهما له قام بمغافلتهما وسدد لهما عدة طعنات والتى أودت بحياتهما وقام بالإستيلاء على "مبلغ مالى – بعض المصوغات الذهبية - 2 هاتف محمول" ولخشية إفتضاح أمره وضبطه قام بإضرام النيران فى جثتى المجنى عليهما وفر هارباً كما أرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها ، وكذا أحد الهاتفين المستولى عليهما لدى عميلين له "أمكن ضبطهما" كما أرشد عن مبلغ مالى "المبلغ المستولى علية وقيمة بيع المصوغات الذهبية والهاتف المحمول" وأضاف بتخلصه من الهاتف الآخر بإلقائه بالطريق العام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.